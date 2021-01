Mann fällt Betrüger zum Opfer

Opfer eines Betrugs ist ein 54-Jähriger am Freitagnachmittag in Weingarten geworden.

Nachdem sein Computer abgestürzt war, erhielt der Mann laut Polizei eine Nachricht und im Anschluss einen Anruf von einer angeblichen Sicherheitsfirma, die ihn nach der Nummer seiner Kreditkarte fragte. In der Annahme, es handle sich tatsächlich um ein seriöses Unternehmen, gab der Mann die Daten preis. Erst als sich kurz darauf die tatsächliche Sicherheitsfirma meldete, erkannte der 54-Jährige den Schwindel. Die Gauner hatten jedoch bereits einen dreistelligen Betrag von seiner Kreditkarte abgebucht. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sensible Daten am Telefon preiszugeben.