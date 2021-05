Mann demoliert in Weingarten in Linienbus

Die Scheibe einer Bustür hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 20-jähriger Mann an der Bushaltestelle am Charlottenplatz in Weingarten eingeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Der betrunkene Mann stolperte wegen seines schwankenden Ganges beim Einsteigen in Richtung des Fahrers und riss die dort angebrachte Plexiglasscheibe herunter. Als der Busfahrer ihn daraufhin des Fahrzeugs verwies, trat er von außen gegen die Tür, sodass diese zu Bruch ging. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Nach kurzer Flucht stellten Polizisten den Betrunkenen am Löwenplatz. Dort bespuckte er einen Beamten mehrmals, sodass er letztendlich unter Gegenwehr zum Polizeirevier gebracht werden musste. Der 20-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Neben den Kosten für diese Übernachtung erwarten ihn nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.