Mann beleidigt Polizisten

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 32-Jähriger rechnen, der am Montagmorgen die Polizei auf den Plan rief. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 7.30 Uhr alarmiert, da sich der Mann in seiner Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige am Morgen ein Familienmitglied geschlagen und eingesperrt hatte. In einem günstigen Moment konnte der Angehörige aus der Wohnung fliehen. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der 32-Jährige von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte er die Polizisten mit üblen Ausdrücken und versuchte, diese anzuspucken. Der Mann wurde in eine Fachklinik begleitet. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.