Unter der Wirkung von Tetrahydrocannabinol (THC) ist ein 23-Jähriger am Sonntag gegen 21 Uhr am Steuer eines Autos erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von Beamten in der Ravensburger Straße in Weingarten kontrolliert. Ein Drogentest reagierte positiv. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Der 23-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und bekommt eine Anzeige.