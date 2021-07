Mann beim Einparken angefahren

Mit seinem Auto hat ein Mann am Mittwochmorgen in der Schützenstraße erst einen 44-Jährigen und im Anschluss dessen Wagen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wartete der 44-Jährige wartete auf der Straße, um in eine Parklücke zu fahren, als der Citroen-Fahrer hinter ihm heranfuhr. Da dieser augenscheinlich nicht warten wollte, steig der VW-Fahrer aus, um mit dem Mann zu sprechen. Der Citroen-Fahrer gab daraufhin laut Polizei angeblich Gas und streifte mit seinem Auto erst den 44-Jährigen und im Anschluss den abgestellten VW, sodass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Im Anschluss fuhr er davon. Gegen den Flüchtigen ermittelt nun das Polizeirevier Weingarten.