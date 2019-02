Mann bei Auffahrunfall verletzt

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B30 leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 24-jährige VW-Fahrer auf der Bundesstraße von Weingarten kommend in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Am Ende der Ausbaustrecke fuhr er auf das Heck eines vorausfahrenden 49-jährigen Ford-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wird dieser auf den VW eines 67-jährigen Mannes geschoben. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Sein Fahrzeug und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 14 000 Euro.