Mann bei Angriff verletzt

Dem Polizeirevier Weingarten ist am Freitagnachmittag um 16.15 Uhr eine verletzte Person im hinteren Bereich der RAN-Tankstelle in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten gemeldet worden. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten konnten eine blutüberströmte männliche Person feststellen, die kurze Zeit später vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Bei einer ersten Befragung des Geschädigten gab dieser an, von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden zu sein.

Der 46-jährige aus Kroatien stammende Mann wurde nach der Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.