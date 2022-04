Mann an Tankstelle angegriffen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Mittwochabend an einer Tankstelle in der Waldseer Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 32-jähriger Mann soll einen 28-Jährigen zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr an der Zapfsäule angefgriffen haben, als dieser sein Auto betanken wollte. Den Angaben des Jüngeren zufolge, sei der Mann auf ihn losgegangen, habe ihn zu Boden gestoßen und im Anschluss auf ihn eingeschlagen. Erst als eine weitere Person hinzukam, ließ der Angreifer laut Polizeibericht von seinem Gegenüber ab und flüchtete. Der 28-Jährige erlitt durch den Übergriff den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Blessuren. Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat eingeleitet und erhofft sich von Zeugen weitere Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.