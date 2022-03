Malteser warnen vor privat gespendeten Medikamenten

In der Ukraine gefährdet der Mangel an bestimmten Medizinprodukten und Medikamenten zunehmend die medizinische Versorgung. Trotzdem warnen die Malteser vor gut gemeinten privaten Arzneimittelspenden.

Seit dem Einfall russischer Truppen in die Ukraine sind die Menschen vor Ort verstärkt auf medizinische Hilfslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Udo Blaseg vom Malteser Hilfsdienst aus Weingarten, gerade erst von einem aktuellen Hilfsgüter-Transport der Malteser an die rumänisch-ukrainische Grenze zurückgekehrt, sagt: „Einerseits gefährdet der Mangel an medizinischem Verbrauchsmaterial und Medikamenten akut die medizinische Versorgung in der Ukraine. Andererseits müssen wir vor gutgemeinter Hilfe warnen: Private Spenden von nicht mehr benötigten oder gar abgelaufenen Medikamenten verschlimmern das Problem. Spenden von Desinfektionsmitteln werden in der Menge sogar zum Gefahrgut, was die Logistik sehr viel komplizierter macht.“

„Einheimische Gesundheitsministerien müssen den Einsatz von importierten Arzneimitteln genehmigen“, ergänzt Blaseg. „Ein weiteres Problem mit gespendeten Medikamenten aus Privathaushalten ist, dass diese in Deutschland zwar legal, anderswo aber eventuell verboten oder unbekannt sein könnten. Auch die Beschriftung der Medikamente in deutscher Sprache kann im Ausland eine Hürde darstellen. All das führt in der Regel dazu, dass privat gespendete Medikamente in Krisengebieten aufwendig geprüft, sortiert oder gar entsorgt werden müssen. Das raubt Zeit und wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle gebraucht werden.“

Doch woher kommen die dringend benötigten Medikamente stattdessen, und wie landen sie am richtigen Ort? Dafür sorgen die Malteser, die über ihre internationale Vernetzung in Polen, Tschechien und Rumänien bis hin zu den Maltesern vor Ort in der Ukraine eng zusammenarbeiten und derzeit Hilfslieferungen in die Ukraine zum Ort des Bedarfs organisieren.

Nach eigenen Angaben haben die Malteser Kontakt zu Krankenhäusern und Bedarfsstellen in der gesamten Ukraine, die sie über ihren aktuellen Bedarf informieren. „Die Lager dort sind leer – sie haben zwar noch genug medizinisches Personal, um zu helfen, aber sie brauchen Unterstützung von außerhalb der Ukraine, wenn es um medizinische Güter wie Medikamente, Verbandmaterial, Schienen, Tragen und mehr geht“, berichtet Blaseg

Die Entsendung der medizinischen Güter läuft laut Blaseg so ab: „Von Krankenhäusern und Bedarfsstellen in der Ukraine erhalten wir genaue Listen des Bedarfs, den sie benötigen. Auf dieser Grundlage nehmen wir dann Bestellungen vor und liefern dorthin, von wo der Bedarf gemeldet wurde.“ Damit die Malteser die Einkäufe schnell abwickeln können, muss Geld vorhanden sein – und die Produkte müssen auf Lager sein. Deswegen lautet die eindringliche Bitte von Blaseg auch an deutsches medizinisches Fachpersonal: „Bitte keine Medikamente selber kaufen oder Bedarfsträger auf eigene Faust kontaktieren! Wir haben ein Team von Spezialisten und ein System, das es uns ermöglicht, die notwendigen Medizinprodukte und Medikamente schnell zu kaufen und zu versenden. Wir haben als anerkannt neutrale NGO offene Grenzübergänge, das notwendige Know How, die entsprechenden Genehmigungen und ein geschlossenes System für den Transport und die Verteilung von Medikamenten. Damit stellen wir sicher, dass die Medikamentenspenden zügig und ohne Verluste dort ankommen, wo sie tatsächlich gebraucht werden.“

Wer mit einer Medikamentenspende helfen möchte, kann das am besten mit einer zweckgebundenen Geldspende tun. Das stellt sicher, dass die Spende für den angegebenen Zweck verwendet wird. Die der Malteser Hilfsdienst hat ein Konto bei der Kreissparkasse Ravensburg (IBAN DE47 6505 0110 0048 0506 10). Der Verwendungszweck lautet „Flüchtlingshilfe Medizin“.