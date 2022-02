Malteser überreichen Hochwasserhilfe in Ehrang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter in Ehrang Anfang Januar hat eine Delegation der Weingartener Malteser der Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei, Pia Jäger, einen Scheck in Höhe von 8558,60 Euro übergeben können. Der Betrag soll helfen, die durch das Hochwasser im Sommer 2021vernichtete Bücherei wieder aufzubauen. Den Großteil des Spendenbetrages steuerte die Bäckerei Frick in Weingarten durch den Verkauf von Steinofenbrot bei. Komplettiert wurde die Spendenübergabe durch ein Spiele- und Bücherpaket, das der Verlag Ravensburger den Maltesern zur Verfügung stellte.

„Es ist schon seltsam, wenn man durch ein Dorf fährt und sieht, dass alle Erdgeschosswohnungen nicht bewohnt sind. Unvorstellbar zu dem, wenn man das Flüsschen Kyll friedlich in seinem Bett fließen sieht und welches dann während des Unwetters sintflutartig von der Eifel her kommend vieles zerstörte“, so unisono die Teilnehmer der Malteser-Delegation. Nach dem Gottesdienst konnten sich Stadtbeauftragter Norbert Scheffler, Udo Blaseg, Peter Nagel, Alexandra und Markus Reiser ein Bild von der Zerstörung der Bücherei machen, die im Spätsommer wieder eröffnet werden soll.