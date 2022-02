Malteser übergeben Krankenwagen in Satu Mare

Einen lang gehegten Wunsch ihrer Partnerorganisation SAMR (Serviciul Ajutor Maltez in Romania) in Satu Mare in Rumänien erfüllten jetzt die Weingartener Malteser. Eine Spende der Firma Vetter Pharma-Fertigung in Höhe von 10 000 Euro machte dies möglich, teilt der Malteser Hilfsdienst mit.

„Einen Krankentransport, so wie wir das hier bei uns kennen, gibt es nicht in Rumänien. Der Rettungsdienst ist staatlich an den Krankenhäusern organisiert. Schwierig wird es aber dann außerhalb der großen Städte, wenn, vor allem auch hilfsbedürftige Personen in den Dörfern draußen, zum Beispiel zu einer Nachuntersuchung ins Krankenhaus in die Stadt müssen und dies aufgrund ihrer Gebrechlichkeit nicht können“, berichtet Norbert Scheffler, Diözesanauslandsbeauftragter der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Glück hatten die Malteser bei der schnellen Beschaffung eines geeigneten, gebrauchten Fahrzeuges nach Erhalt der Vetter-Spende. Bei einem Fachhändler in Zwickau konnte das Fahrzeug vor Weihnachten abgeholt werden. Nach einer Liste, wie der Krankenwagen nach den rumänischen Normen bestückt sein muss, kümmerten sich Christoph Diller und Leo Voss von den Malteser Einsatzdiensten um die Aufrüstung. Lediglich ein EKG- und ein AED-Gerät fehlen jetzt noch, welche schnellstmöglich nachgeliefert werden sollen.

Die Übergabe erfolgte jetzt Ende Januar vor dem Bildungszentrum St. Josef des SAMR in Satu Mare. Die fachgerechte Einweisung auf das Fahrzeug übernahmen Marina Bodnar, Peter Nagel und Norbert Scheffler. Bei einem Treffen mit dem Direktor der Directia de Asistenta Sociala Satu Mare (Sozialamt der Stadt Satu Mare), Adrian Balaj, dankte er der Weingartener Delegation ausdrücklich für diese „sehr wertvolle Spende an die Malteser in Satu Mare“. Mit dem Krankenwagen könnte vor allem den Menschen im Umland von Satu Mare sehr geholfen werden.

Damit der Krankenwagen möglichst rasch mit dem noch fehlenden EKG- und AED-Gerät bestückt werden kann, sind die Malteser auf weitere Spenden angewiesen.