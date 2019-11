Malteser sammeln für Winterhilfe

- Dank der Spende einer Firma aus Kornwestheim und einer Einzelspende konnten Norbert Scheffler, Projektleiter Osteuropa für die Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und seine Stellvertreterin Marina Bodnar insgesamt 2500 Euro an den Beauftragten des rumänischen Malteser Hilfsdienstes SAMR in Satu Mare, Kristof Pallai, übergeben. Übergeben wurde das Geld symbolisch mit einem Scheck im Holzschopf von Erzsebet Pap in Lazuri, 15 Kilometer außerhalb von Satu Mare. Ihre Familie wird schon seit einigen Jahren von den Partnerkollegen der Weingartener Malteser des SAMR Satu Mare unterstützt.