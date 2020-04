Malteser-Projekte werden vom Bund gefördert

- Auch wenn sich im Moment alles um das Coronavirus und die Folgen der Pandemie dreht, so dürfen dabei die Geflüchteten und ihre Integration nicht aus den Augen verloren werden, teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller mit. Viele Menschen, Hilfsdienste und Anbieter hätten sich in den vergangenen Jahren stark engagiert, so auch die Malteser. Nun würden zwei Weingartener Begegnungsprojekte des bundesweiten Malteser Gesamtprojekts „Hand in Hand“ einen zweckgebundenen Bundeszuschuss erhalten.

„Malteser engagieren sich seit Jahren für Geflüchtete“

Annette Widmann-Mauz, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, habe die positive Nachricht vor Ostern überbracht. „Der Begegnungstreff und die Tandems des Malteser Hilfsdienst in Weingarten werden mit rund 33 500 Euro gefördert. Die Malteser engagieren sich seit Jahren für Geflüchtete. Nun wird diese Arbeit durch den Bundeszuschuss unterstützt und honoriert“, sagt Axel Müller. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordneter für Oberschwaben und das Allgäu halte die Unterstützung der Geflüchteten vor Ort für das zentrale Element bei der erfolgreichen Integration von Geflüchteten.

Der Standort Weingarten habe aufgrund seiner geografischen Lage einen besonderen Stellenwert. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über das ganze Gebiet Bodensee-Oberschwaben. Stefan Ziezling arbeitet als Ehrenamtskoordinator für den Integrationsdienst Weingarten des Malteser Hilfsdienst und sagt: „Der sich stetig verändernden Situation von geflüchteten Menschen kann in Weingarten besonders gut durch Ehrenamtliche begegnet werden, die auf alltagsnahe Weise Unterstützung und Netzwerke anbieten können.“

Ziel ist ein erfolgreiches gesellschaftliches Miteinander

Das Gesamtprojekt „Hand in Hand“ möchte laut Mitteilung individuelle Bedürfnisse aufgreifen und die wachsende Vielfalt zukunftsfähig gestalten. Ziel sei ein erfolgreiches gesellschaftliches Miteinander. Seit 2016 bilden die Begegnungsprojekte die Basis der Integrationsarbeit des Malteser-Hilfsdienstes. Die Begegnungstreffs, die seit Januar 2020 in Weingarten angeboten werden, würden den Kontakt und den Austausch von mehreren Menschen ermöglichen. Der „Malteser Computer Club“ werde bereits als offener Begegnungstreff in Kooperation mit dem Integrationszentrum in Weingarten der Caritas durchgeführt. In Kooperation mit dem „Haus der Familie“ in Weingarten finde der Begegnungstreff „Jam ohne Grenzen“ statt, bei dem Musik als Methode der Begegnung eingesetzt wird.

Die ersten Tandems würden sich im Laufe des Jahres bilden. Dabei werde ein Geflüchteter von einer Person unterstützt, die schon länger in Weingarten lebt. Da die meisten Geflüchteten bereits in privaten Wohnungen leben, brechen laut Mitteilung formelle Hilfen ab. Aufgabe der Ehrenamtskoordinatoren sei es daher, eine Brücke zwischen den Geflüchteten und der Bevölkerung durch informelle Netzwerke zu bauen. Beide Projekte würden im Zeitraum 2020 und 2021 durch Bundesmittel gefördert.