Malteser aus Weingarten versorgen verletzte Pilger in Medjugorje

Die Malteser Ravensburg-Weingarten haben eine enge Bindung zum Wallfahrtsort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina. Norbert Scheffler und Udo Blaseg von den Maltesern koordinieren die medizinische Versorgung der jährlich über 1 Million internationalen Pilger in Medjugorje. Zusammen mit Nicole Lichanin unterstützt Scheffler für zwei Wochen die Ambulanz „Marijina Pomoc“. Anfang August fand dort das fünftägige Mladifest, ein Jugendfestival, statt.

Das Ambulanz-Handy ist immer dabei

Die Aufgabe der Malteser: Registrierung der Patienten, Mithilfe bei deren Versorgung in den unterschiedlichsten Lagen, Versorgung der Besucher bei ihren Rundgängen über das weitläufige Gelände mit Getränken und eventuell notwendigen Erste-Hilfe-Leistungen. Aber auch bei den Auf- und Abstiegen auf den Erscheinungs- und Kreuzberg war Unterstützung gefragt.

„Wir halten bei unseren Rundgängen auf dem weitläufigen Kirchplatz gezielt Ausschau nach Menschen, die uns bei der großen Hitze, bis zu 38 Grad, auffällig vorkommen. Wir fordern sie auf zu trinken und nach Möglichkeit Schatten aufzusuchen“, sagt Nicole Lichanin. „Wir haben ein Ambulanz-Handy dabei, falls wir Personal oder einen Rollstuhl nachfordern müssen.“

Die Bergwacht muss oft unterstützen

Bei den großen Abendgottesdiensten habe man den Eindruck gehabt, dass die Besucherzahl täglich mehr werde – „über 60.000 Menschen aus über 70 Nationen der ganzen Welt“, erzählt sie weiter. Norbert Scheffler, 65 Jahre, ergänzt: „Während des Mladifestes wurde die Ambulanz im Tagesdurchschnitt von 80 Patienten besucht.“

Die Pilger steigen über spitze und scharfkantige Steine hinweg und immer wieder säumen dicke Gesteinsbrocken den Weg. Kein Rettungswagen kommt dorthin, einen Helikopter gibt es nicht. Und so müssen die Malteser häufig Pilger direkt am Berghang versorgen. Beim Liegendtransport hinab zum Krankenwagen hilft wegen der schwierigen Bedingungen meist die örtliche Bergwacht – bei Unfällen am Berg sind sie der verlängerte Arm der Malteser.

Jahrzehntelange Erfahrungen in Auslandsarbeit

Die Ambulanz ist jährlich von Palmsonntag bis Allerheiligen zwölf Stunden täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Da sich der Ambulanzbetrieb ausschließlich über Spenden finanziere, werden von den Patienten Spenden erbeten. Auch Einheimische würden die Ambulanz sehr gerne nutzen, da es in Medjugorje keinen niedergelassenen Arzt gebe. Die Malteser handeln gemäß dem Leitsatz des Ordens: „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“.

Auch Udo Blaseg, 75 Jahre, wird die Ambulanz bald unterstützen: Im Oktober fährt er. Wegen ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen in der Auslandsarbeit wurde den Weingartener Maltesern die bundesweite Koordination der Sanitätsdienste übertragen und anvertraut.

Von Bauchschmerzen bis Frakturen ist alles dabei

Die Einsatzkräfte müssen für ihre Arbeit in Medjugorje eine gute körperliche Kondition mitbringen, um zum Beispiel auch verunfallte Pilger auf dem Kreuz- oder Erscheinungsberg zusammen mit der Bergwacht zu versorgen. Die Weingartener Malteser suchen und finden diese Ehrenamtlichen im weltweiten Netz der Malteser, prüfen ihre Qualifikation, organisieren nicht nur ihren Einsatz, sondern auch alles rund um den Betrieb der Ambulanz.

„Man mag zu diesem Ort und den Marienerscheinungen stehen, wie man will – der Glaube, den man bei den Pilgern spürt, ist aber förmlich greifbar, das war und ist für mich sehr beeindruckend und ergreifend“, sagt Blaseg. Die Patienten kommen auf ihrer Wallfahrt mit diversen Problemen in die Ambulanz, so Blaseg: „Von Bauch- und Gelenkschmerzen, entzündeten Insektenstichen, vielen Kreislaufproblemen, Schürf-, Schnitt- und Platzwunden bis zu verknacksten Knöcheln und Frakturen ist alles dabei.“

10.000 ehrenamtliche Einsatzstunden

Alle Malteser, die schon einmal in Medjugorje gewesen seien, würden sagen, dass dieser Einsatz total klasse war und sie wiederkommen wollen, so Udo Blaseg. In Medjugorje half auch er schon mehrmals als ehemaliger Krankenpfleger und Einsatzsanitäter und kennt daher den Ambulanzbetrieb sehr genau. Blaseg war Unternehmer im Pharma-Bereich und engagierte sich das letzte Mal 2019 zusammen mit Vitus Graf Waldburg-Zeil.

Im Jahr 2019 wurden durch die Ambulanz täglich durchschnittlich 30 bis 60 Patienten medizinisch versorgt, in Spitzenzeiten bis zu 100 Patienten pro Tag. Dabei haben die Malteser dort weit über 10.000 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet.