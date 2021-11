Malteser aus Weingarten bringen Schuhe, Bekleidung und Pflege-Ausstattung für Rumänien auf den Weg

Einen außerplanmäßigen Hilfsgütertransport haben die Malteser aus Ravensburg-Weingarten auf den Weg nach Osteuropa gebracht. Nach zwei Tagen Fahrt soll der Transport an seinem Ziel Satu Mare in Rumänien ankommen.

Dieses Mal ist die Fahrt etwas Besonderes - es handelt sich größtenteils um gespendete fabrikneue Bekleidung und Schuhe, die einen Laden-Verkaufswert von über 500.000 Euro hätte. Dank der Spenden von Unternehmen aus Ravensburg, Weingarten und Umgebung, die aber ungenannt bleiben möchten, ist es die bisher kostbarste Sendung nach Rumänien zur Malteser-Partnerorganisation SAMR. Pandemiebedingt darf die fabrikneue Konfektionsware nicht mehr in den steuerlichen Kreislauf in Deutschland gelangen.

„Wir wissen natürlich, dass es auch Not und Bedürftigkeit in Deutschland gibt“, sagte Norbert Scheffler, unlängst erst zum Auslandsbeauftragten der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart berufen und Projektleiter der hiesigen Malteser für Osteuropa. „Wir haben ja auch in den Flutgebieten an der Ahr und an der Erft geholfen und engagieren uns vielfach auch in Oberschwaben. Aber wer einmal die für uns unvorstellbare Not der Menschen sieht, die von den rumänischen Maltesern betreut werden, versteht, warum wir auch dort mit anpacken müssen." Durch die Abgabe der Spenden an langjährig bekannte Malteser-Gliederungen vor Ort, an vertraute kirchliche Einrichtungen oder direkt an Bedürftige wüssten die Malteser aus Weingarten, dass die Hilfe unmittelbar dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Die LKW-Ladung mit einem Gesamtgewicht von fast vier Tonnen besteht darüber hinaus aus gespendeten Pflegebetten, neuen Matratzen, orthopädischen Hilfsmitteln, Rollatoren, Rollstühlen, Nachtstühlen und Inkontinenzmaterialien. Der Sattelzug für den Transport wurde von einem Unternehmen aus Wolfegg zur Verfügung gestellt, welches auch die kompletten Transportkosten übernimmt.