Malteser auf dem Weg zur Hilfe an rumänisch-ukrainischer Grenze

Die Situation der Ukraine-Flüchtlinge verschlechtert sich auch an der rumänisch-ukrainischen Grenze der EU rapide und dramatisch, wie die Malteser mitteilen. Zwar werden die Übergänge nach Polen und in die Slowakei stärker beansprucht, jedoch sind innerhalb kurzer Zeit auch in Rumänien weit mehr als 70 000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Schon am frühen Dienstagmorgen machten sich daher die Malteser Norbert Scheffler und David Voss mit einem ersten Transport auf den Weg dorthin. An Bord waren gezielt angeforderte Hilfsgüter wie Decken, lagerfähige Lebensmittel, Hygieneprodukte, Wäsche und eine große Palette Feingebäck eines bekannten Ravensburger Gebäckwaren-Herstellers. „Etwas Süßes bringt nicht nur Kalorien nach dem Stress der Flucht, es ist auch ein handfester Balsam für die Seele“, sagt der Malteser David Voss.

„Eigentlich organisieren die Malteser Flüchtlingshilfe und Hilfstransporte zentral auf Bundesebene, um mit höchster Effizienz zu helfen. In diesem Fall handeln wir direkt, aufgrund eines akuten Hilferufs unserer lokalen rumänischen Schwesterorganisation. Die kennen den aktuellen Bedarf vor Ort und sind mit uns sowie den Kollegen an der Grenze im ständigen Austausch“, sagt Norbert Scheffler, der auch Auslandsbeauftragter der Malteser im Bistum Rottenburg-Stuttgart ist. „Die seelische und körperliche Not der geflüchteten Frauen (darunter viele Schwangere), von Kindern und Alten ist unsagbar groß – ausgerechnet im eher armen Grenzgebiet von Rumänien. Unser Gewissen sagte uns: Da müssen wir helfen.“

„Wir haben gelernt, koordiniert und effektiv zu helfen. Die jüngste Erfahrung aus den Flutgebieten an Mosel, Ahr und in der Eifel zeigte leider, zu welchem Chaos und welchen Verlusten die unkoordinierte Anlieferung von Klein- und Einzelspenden führen kann. So dankenswert und großherzig das war – gezielte Geldspenden sind der effektivste und schnellste Weg, Menschen in Not in der Ukraine und an der Grenze zu helfen. Die Malteser sind dort seit 30 Jahren aktiv. Sie kennen das Land, wissen, was Menschen in Not dort benötigen - und wir kennen die dortigen Malteser“, ergänzt der Co-Organisator Udo Blaseg. „Dadurch erreicht die Hilfe diejenigen, die sie brauchen, auf direktem Weg und ohne Verluste. Gutgemeinte Sachspenden wie Kleidung und Kleingebinde von Nahrungsmitteln können wir momentan aus Gründen der Transportkapazität und der Hygiene leider nicht spontan annehmen. Das kommt später, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat“, fügt er an.

Sachspenden sind also durchaus erwünscht, müssen mit den Maltesern aber unbedingt vorher abgestimmt werden, denn weitere Hilfstransporte werden folgen. Von den Maltesern vor Ort wird berichtet, dass momentan besonders benötigt werden: lagerfähige Grundnahrungsmittel (Mehl, Hülsenfrüchte, Reis, Zucker – nur Großgebinde), Hygiene-Artikel (Shampoo, Zahnpflege, Monatshygiene, Einmal-Windeln), Wolldecken (aus hygienischen und Grenzkontroll-Gründen nur verpackte Neuware). Größere Mengen (Palettenware) holen die Malteser auch ab.

Geldspenden für den Kauf von Hilfsgütern durch die Malteser vor Ort sind dringend erforderlich und auf das folgende Konto erbeten: IBAN DE47 6505 0110 0048 0506 10, BIC: SOLADES1RVB, Empfänger: Malteser Hilfsdienst e.V., Stichwort: Flüchtlingshilfe