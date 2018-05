Mahnende Worte und ein ungewöhnliches Bekenntnis

Mit überraschend düsteren und deutlichen Worten hat Kardinal Walter Kasper am Donnerstagabend die Feierlichkeiten zum Blutfreitag eingeleitet. Der geistliche Ehrengast mahnte die Christenheit zu mehr Religiosität und Zusammenhalt. Anders sei der aktuell misslichen gesellschaftlichen Situation nicht Herr zu werden. „Die Hoffnung auf den Weltfrieden ist nicht aufgegangen. Im Gegenteil! Die Welt ist aus den Fugen geraten. Sie hat ihr Gleichgewicht verloren. Sie steht immer wieder am Abgrund“, sagte er in seiner Festpredigt am Donnerstagabend in der Basilika Weingarten – und setzte sich für die konfessionsverbindene Ehe ein.

Man befinde sich nicht mehr auf dem Weg der Trennung, sondern auf dem Weg zur Einheit. Diesen müsse man weitergehen. Und genau dabei könne „die Teilnahme einzelner evangelischer Christen in konfessionsverbindenden Ehen, die den katholischen Eucharistieglauben teilen, ein Schritt in diese Richtung sein“, sagte Kasper. Es habe ihn traurig gemacht, dass es darüber zu keinem Einvernehmen in der Bischofskonferenz gekommen sei – und das, obwohl dieser Schritt auf der Grundlage des zweiten Vatikanischen Konzils und der Lehre von Papst Johannes dem II. möglich sei. Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen „sind kein gefährlicher Bazillus, vor dem man sich in Acht nehmen muss sie sind eine Frischzelle im Leib Christi der Kirche“, meinte Kasper.

Fratze der Angst

Es sei wenig verwunderlich, dass die Angst in unserer Gesellschaft umgehe wie ein Gespenst. Dessen Fratze schaue hinter allen Ecken hervor, um die Menschen mit Schreckensbildern zu narren. „Früher die Angst vor der gelben Gefahr, dann die Angst vor den Russen, heute die Angst vor dem Islam, die Angst vor vergifteten Nahrungsmitteln und zerstörter Umwelt“, sagte Kasper. Die Angst sei die Grundhäresie von heute. „Denn diese Angst zeigt, in welchen Abgrund der Gottlosigkeit wir gefallen sind. Wir haben den festen Grund, wir haben unser letztes Ziel aus dem Blick verloren und die Mitte unseres Lebens in Gott verloren. Kein Wunder, dass wir ins Taumeln geraten sind“, sagte Kasper. „Wenn man Gott aufgibt, dann warten alte und neue Götzen, alte und neue Dämonen schon an der nächsten Ecke.“

Weiter führte der Kardinal aus, dass die Angst ein schlechter Ratgeber sei. Sie versetze in Schockstarre, in der die Vernunft aussetze und gefährliche irrationale Reaktionen drohe. „Hüten wir uns darum vor denen, die mit der Angst Politik machen und damit ihre eigenen Geschäfte betreiben. Sie sind falsche Propheten. Die wahren Propheten machen nicht Angst; sie machen Mut“, sagte Kasper. Daher sei die Einheit aller Christen „als Vortrupp und Werkzeug für die Einheit und den Frieden in der Welt“, wichtiger denn je.

Umdenken erforderlich

In diesem Zusammenhang nahm Kasper alle Christen in die Pflicht und hob Papst Franziskus als leuchtendes Beispiels hervor. Er habe einen neuen Wind in die Kirche gebracht, der dürr gewordenes Laub wegfege und alte Zöpfe abschneide, um zur Einfachheit des Evangeliums zurückzukehren. Dafür brauche es auch Reformen. „Aber institutionelle Reformen allein nützen gar nichts. Wenn sich die Herzen nicht ändern, dann werden die neuen Strukturen genauso missbraucht wie die alten“, sagte Kasper. „Die Reformen müssen durch innere Umkehr zuerst in uns geschehen. Letztlich kommt es n der Kirche auf die Beter an. Sie sind das schlagende Herz der Kirche.“

Keine Angst vor dem Islam

Des Weiteren bedürfe es einer Kultur der Toleranz, der gegenseitigen Achtung und der Zusammenarbeit. Die abendländische Kultur sei schon immer eine Kultur der Begegnung der Kulturen gewesen. Dabei müsse die Toleranz von allen Seiten gelebt werden. Wer friedlich in Deutschland lebe, müsse willkommen sein. Das gelte auch für Muslime. „In diesem Sinn habe ich vor dem Islam keine Angst. Aber ich habe Angst wegen den vielen müden, feigen und lauen Christen und der zunehmenden Minderheit der überzeugten und praktizierenden Christen in unserer Gesellschaft“, sagte Kardinal Walter Kasper.