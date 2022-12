Märkte in Weingarten erfreuen die Besucher

Sowohl der Adventsmarkt in der Unteren Breite, als auch der Nikolausmarkt rund um den Löwenplatz in Weingarten haben die Besucher in vorweihnachtlich glänzende Stimmung versetzt. Geschmückte Hütten, Karussell, Glühwein, Punsch und Waffeln boten Schüler, Ministranten und Bewohner des Stadtteils den Besuchern beim zweitägigen Markt in der Unteren Breite. An den Ständen der Kunsthandwerker gab es kreative Geschenke und allerlei Selbstgemachtes. Und: Durch zahlreiche Spenden der Ladengeschäfte konnte der Nikolaus die Kinder mit vollen Händen beschenken.

Mehr als 40 Hütten und Stände rund um den Löwenplatz luden dann vom 1. bis 4. Dezember bereits zum 42. Mal zum Bummeln ein. Das Angebot an Kunsthandwerk, die Vereine sowie Weingartens Partnerstädte mit ihren regionalen Spezialitäten machen den Nikolausmarkt jährlich zum beliebten Treffpunkt. Die kleinen Marktbesucher haben sich über einen Streichelzoo, die wärmende Feuerschale zum Stockbrotbacken und den Besuch des Nikolauses gefreut.