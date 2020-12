Männer gehen aufeinander los

Die Hintergründe eines Streits, der sich laut Polizeibericht am Samstag gegen 17 Uhr in der Siemensstraße zugetragen hat, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein 43-Jähriger sprühte zunächst einem 42-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Dieser wehrte sich mit einem Faustschlag gegen seinen Kontrahenten. Beide Männer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Duo muss sich nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.