Mülllaster stößt in Weingarten mit Auto zusammen

Schaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Montag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße in Weingarten entstanden. Laut Polizei stand der Fahrer eines Mülllastwagens in Höhe der Einmündung zur Eythstraße auf der linken Fahrbahnseite zur Mülleimerentleerung. Währenddessen wollte eine 25-jährige Autofahrerin von der Keplerstraße nach links über die Eythstraße ausfahren, musste jedoch neben der Müllabfuhr anhalten, da ein anderer Lastwagen die Ausfahrt blockierte. Als der Fahrer des Mülllasters seine Fahrt unmittelbar nach rechts in die Eythstraße fortsetzte, übersah er das Auto und prallte mit diesem zusammen.