Müll, Moneten und Laternenfinsternis

Mit der Bürgerversammlung am Gumpigen Donnerstag kommt bekanntlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu Tage. Wenige Minuten nachdem die Narren die Regentschaft über das Rathaus übernommen haben, nutzten sie im prall gefüllten Gemeindehaus bei Saiten, Kutteln und Bier die Gelegenheit zur humoristisch-närrischen Abrechnung mit der Stadtverwaltung. Und damit Oberbürgermeister Markus Ewald endlich mal ein Licht aufgeht bekam er symbolisch eine Stirnlampe auf den Kopf gesetzt, weil in Teilen der Stadt ja des öfteren eine Laternenfinsternis herrsche, wie Schlösslenarr Chrissi Blank bemerkte und dazu reimte: „Mittags leuchten die, verstehn tun wir das nie.“

Den größten Eindruck hinterlassen haben bei den Närrinnen und Narren auf der Bühne der illegale Müll und die Finanznöte der Stadt. „Ich hab den Müll gesehen und hab mir gedacht, wer hat die Säcke abgeladen heimlich in der Nacht“ sangen die Basilika Engel zur Melodie von Rote Lippen. Als Belohnung verteilten sie Gutscheine ans Publikum für einmal „Müllsackabstellen gratis“. Auch die Ritter der Schwafelrunde widmeten sich musikalisch-schunkelnd dem Thema.

Kreative Lösungen für den Dauerbrenner ließen nicht lange auf sich warten. Schlösslenarr Chrissi Blank schlug eine Müllverbrennungsanlage zur Gewinnung von Öl vor, denn angesichts der „Millionen“ von Tonnen wilden Mülls würde sich das lohnen und Weingarten zum Saudi-Arabien von Oberschwaben machen. Das würde auch die schiefe Haushaltslage wieder ins Lot bringen. Damit wäre auch sein Vorschlag obsolet, das defizitäre Kultur- und Kongresszentrum in ein gewinnbringendes Casino umzuwandeln zu müssen. Doch leider haben sich die angeblichen Millionen Tonnen wilden Mülls als Druckfehler der „Schwäbischen Zeitung“ herausgestellt.

„Wer shoppt, der pept sein Leben auf“, sangen die Shoppings-Queens, sieben blondgelockte Damen in pinken Miniröcken, Sonnenbrillen und Einkaufstaschen. Sie beklagten den Mangel an Money, Money, Money und die düsteren Shopping-Möglichkeiten der Innenstadt. Allein das Kaufland, Mayer-Rosa und der Grimm würden Trost spenden.

Schlofkapp des Jahres

Kurt Rief erhielt die Auszeichnung „Schlitzohr des Jahres“ als sparsamer Oberschwabe. Und Martin Hipp, seines Zeichens Vizepräsident des Mostclubs „Llll“, bekam die Ehre „Schlofkapp des Jahres“ zu sein. Verdient hat er sich die weiße Mütze, weil er beim Anstich seines Konventbiers anlässlich einer Veranstaltung bemerken muss, dass Fass und Zapfzeug nicht zu einander passten und die Krüge der durstigen Gäste leer blieben.

Nicht vergessen wurde auch der Ende 2017 in Ruhestand gegangene Günter Staud. Für ihn sowie Eugen Hund hatte Chrissi Blank eine besondere Verwendung: Angesichts der Mehrbelastung der Bürger durch die neue Winterordnung, solle man die beiden kurzerhand zum Schneeschippen einsetzen. Die Basilika Engel sahen Staud sogar als Konstrukteur eines „Bähnles“ mit dessen Hilfe er Gelbe Säcke entfernen könne. Doch – und so geht die Geschichte weiter – fährt er „weil er nichts sieht ohne die Laternen“ in die Scherzach. „Licht, das war sein letztes Wort, dann spülten ihn die Wellen fort.“