Lyriker gastiert im Stadtmuseum

Mit Jan Wagner liest am Montag, 30. September, 20 Uhr, einer der international gefragtesten Lyriker deutscher Sprache im Stadtmuseum im Schlössle aus seinem neuen Gedichtband.

Geboren 1971 in Hamburg, lebt er seit 1995 in Berlin. Wagner ist Lyriker, Übersetzer englischsprachiger Lyrik sowie Essayist. Für seine Gedichte, die für Auswahlbände, Zeitschriften und Anthologien in 35 Sprachen übersetzt wurden, erhielt er unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse (2015) und den Georg-Büchner-Preis (2017), die höchste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren. Kein Schriftsteller, schon gar kein Lyriker deutscher Sprache sei international so gefragt und renommiert wie Jan Wagner, heißt es in der Ankündigung weiter. In den Wochen vor seiner Weingartener Lesung trat er in Schottland, Jerusalem, Slowenien, Kroatien, Nordirland, Ukraine und mehreren deutschen Großstädten auf.

Im schönen Rokoko-Salon des Weingartner Stadtmuseums gibt er Auszüge aus seinem Gedichtband „Die Live Butterfly Show“. Die Schmetterlinge, die Wagner in seinem neuen Gedichtband aus dem Netz holt und Loopings fliegen lässt, können auch Münchner Krähen sein, Marder im Blutrausch, ein Biker aus Montana oder alternde Kapitäne sein. Entscheidend sei, dass sie fliegen. Welchen Gegenstand, welches Wesen Wagner auch immer einfängt und poetisch verwandelt: Der Lyriker hebt damit die Gesetze der Schwerkraft auf. Selbst die vielfach ummauerte Verbotene Stadt gerät Stein für Stein ins Schweben. Und die Wahrnehmung und das Denken des Betrachters verlören mit jedem gelesenen Vers an Trägheit.