Louisa Ganter und Andreas Glück sind die Sportler des Jahres

185 Einzel- und Mannschaftssportler sind am vergangenen Mittwochabend im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten geehrt worden: Als verdiente Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2017. Die Trampolinturnerin Louisa Ganter wurde zur Sportlerin des Jahres und der Leichtathlet Andreas Glück zum Sportler des Jahres gewählt. Die Billardmannschaft nahm den Pokal für die Mannschaft des Jahres 2017 mit nach Hause.

„Trainingsfleiß, Ausdauer und Disziplin“, das sind laut Sportverbandsvorsitzendem Rolf Wilhelm die Hauptkriterien, die ein erfolgreicher Sportler mitbringen muss. Und wenn dann noch die Motivation stimme und die Kameradschaft im Team passe, dann sei sowohl im Breiten- wie auch im Leistungssport praktisch alles erreichbar. So stimmt Rolf Wilhelm in seiner Begrüßungsrede die etwa 250 Besucher der Sportlerehrung auf den Abend ein. Wilhelm vergisst auch nicht, das „unermüdliche persönliche Engagement der etwa 400 ehrenamtlichen Trainer“ zu wertschätzen, die über 100 000 Trainingsstunden pro Jahr anbieten. Ohne jene Trainer sei es nämlich schlicht nicht möglich, in den örtlichen 24 Sportvereinen 46 unterschiedliche Sportarten anzubieten.

Dazu gehören bekannte Sportarten wie Basketball oder Schwimmen, wie Kunstturnen oder Tanzen. Aber auch Sportarten wie Schießen, Billard oder Thai-Boxen - oder regelrechte Nischensportarten, zu denen so manch Einer wenig Bezug hat. So wie zum Beispiel zu den Radballern vom Radfahrverein. Die geben zwischen den Ehrungsblöcken einen Einblick in die Kniffe und Tricks ihrer Sportart, demonstrieren den Unterschied zwischen Schlag- und Schleuderschuss und lassen das Publikum erstaunt zurück, wenn es um das „Stehvermögen“ des Radball-Torwarts geht. Dabei herrschen bei den Radballern Nachwuchssorgen.

Diese Probleme haben die Trampolinspringer des TV Weingarten beileibe nicht. Einer der jungen Trampolin-Athleten war jüngst gar bei der Fernsehshow „Big Bounce“ zu sehen. Die Stütze und das Rückgrat der höchst erfolgreichen Trampolin-Abteilung des TV Weingarten, die 44-jährige Tanja Vidakovic, wird selbst mit der Ehrenplakette in Gold ausgezeichnet: für ihren ersten Platz bei der EM der Senioren und den zweiten Platz beim Internationalen Oldies-Cup. Und Vidakovic nimmt den Abend zum Anlass, auf die verunglückte Trampolin-Kollegin Tabea Schoch aufmerksam zu machen und um eine Geldspende für die Rehabilitationsmaßnahmen zu bitten.

Apropos bitten: Nicht lange bitten lassen hat sich für die Sportlerehrung 2017 wie immer Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald. Aufgeräumt und gut gelaunt überbringt er jedem der 185 geehrten Sportler und Sportlerinnen eine Plakette und eine Urkunde, schüttelt hunderte Hände und wird nicht müde, den Sportsgeist seiner Bürger zu loben. „Jeder dritte Weingartner scheint sich sportlich zu betätigen“, sagt Ewald in seinem Grußwort. Mit großartigen Begleiterscheinungen. Für Ewald ist jegliche Art der sportlichen Betätigung gleichzeitig Suchtprävention. „Und es vermeidet Übergewicht.“

Das lässt sich natürlich auch an der Sportlerin des Jahres 2017, der Trampolinspringerin Louisa Ganter und am Sportler des Jahres 2017, am Internationalen Fünfkampf-Seniorenmeister Andreas Glück sehen. Und selbst wenn der Billardclub Weingarten nicht im selben Maße körperliche Höchstleistungen erbringt, so sind doch für den Weingartner Sportverband die vier Meister der Oberliga Baden-Württemberg wohlverdient die Mannschaft des Jahres 2017.