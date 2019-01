Lokalpatriotin aus Passion

Mit der langjährigen PH-Musikdozentin Brunhilde Bausch (Jahrgang 1922) ist kurz vor dem Jahreswechsel hoch betagt eine kulturelle Institution für Weihnachten gestorben. Von 1951 bis zu ihrer Pensionierung 1987 hat sie nicht nur vielen Lehrergenerationen das musikalische Rüstzeug für deren späteren Beruf mitgegeben, sondern hat sich auch in vielerlei Funktionen in das kulturelle Leben der Stadt eingebracht und dabei Lokalpatriotismus in einer überaus sympathischen Form entwickelt.

Im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand die am Fuß der Hohenzollernburg geborene und aufgewachsene Frau eigentlich nur einmal, nämlich als sie nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs zum Selbständigkeit Weingartens im Februar 1975 auf dem Rathausbalkon stand und ein selbst verfasstes Gedicht auf ihre Wahlheimatstadt Weingarten vortrug.

Frau Bausch war 1962 Mitbegründerin des Vereins der Förderer der Pädagogischen Hochschule Weingarten und ab 1964 dessen langjährige Geschäftsführerin. Eines ihrer großen Anliegen war es, die Hochschule im öffentlichen Leben der Stadt zu verwurzeln. So arbeitete sie im Kulturbeirat der Stadt mit und war stellvertretende Leiterin der Volkshochschule. Legendär sind ihre kulturhistorischen VHS-Exkursionen. Am Ende waren es mehr als 200 solche Fahrten, in denen sie die Menschen mit den Besonderheiten der näheren und weiteren Umgebung vertraut machte.

Wenige Jahre nach ihrer Pensionierung zog sich Brunhilde Bausch nach und nach aus ihren vielen Ehrenämtern zurück. Nur dem „Haus am Mühlbach“ blieb sie noch etliche Jahre treu, indem sie dort am Klavier das Volksliedersingen begleitete. Auch diese Nachmittage mit der hoch gebildeten Volksbildnerin gehörten zu den beliebtesten Angeboten der Begegnungsstätte für Senioren und Menschen mit Behinderung.