Lokalmatadorinnen landen auf Platz neun

Höchstleistungen haben die Zuschauer bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der Aktiven und Jugend U18 im Lindenhofstadion in Weingarten erlebt. Ausrichter war die LG Welfen.

Die LG Welfen schickte ein Mädchen-Team, bestehend aus den 16 Jahre alten Jana Bareth, Hanna Rothenhäusler und Teresa Halder ins Rennen. Alle drei Mädchen bestritten über zwei Tage einen Siebenkampf, bestehend aus 100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und 100 Meter am ersten Tag und Weitsprung, Speerwurf und 800 Meter am zweiten Tag.

Da bei der weiblichen Jugend U18 immer zwei Jahrgänge zusammen starten und alle drei Mädchen der LG Welfen noch dem jüngeren Jahrgang angehören, konnten sie in der Vergabe der Medaillen noch nicht mitmischen. Dennoch gelangen ihnen einzelne gute Leistungen. So kam Hanna Rothenhäusler beim Hochsprung immer besser in den Wettbewerb hinein, überquerte Höhe um Höhe und stellte mit 1,48 Metern ihre Bestleistung ein. Auch im Sprint gelang ihr mit 13,51 Sekunden eine starke Zeit. Mit 2:45,17 Minuten über 800 Meter lief sie zwar die schnellste Zeit der drei Mädchen, blieb damit aber auf Grund von Trainingsrückständen weit unter ihren Möglichkeiten.

Jana Bareth erzielt persönliche Bestleistungen

Für Jana Bareth verlief der Wettkampf positiv. So hat sie ihre Hochsprungprobleme durch Umstellung aufs andere Sprungbein inzwischen vollständig im Griff und überquerte 1,40 Meter. Auch der Weitsprung gelang ihr mit 4,52 Metern und einem noch weiteren Satz im dritten Versuch, der knapp ungültig gewertet wurde, schon gut. Auch im Kugelstoßen und Speerwerfen kam sie mit 8,20 Metern und 23,64 Metern auf jeweils persönliche Bestleistungen. Teresa Halder bestritt ihren ersten Siebenkampf und bewältigte alle Disziplinen mit positiven Leistungen, so dass die Mädchen in der Gesamtabrechnung mit 8807 Punkten auf Platz neun der Mannschaftswertung kamen.

Auch bei den Männern und Frauen war ein sehr stark besetztes Feld am Start. Bei den Männern gewann Ricko Meckes von der LG Teck mit 6784 Punkten. Er erzielte vor allem im Speerwerfen mit 64,75 Metern einen Spitzenwert. Sehenswert war auch die überragende Stabhochsprungleistung von Felix Hepperle mit 5,20 Metern beziehungsweise der Hochsprung von Stefan Henne, der 1,96 Meter überquerte und an 2,00 Metern nur knapp scheiterte. Der Lokalmatador Stefan Gillich von der LG Östlicher Bodenseekreis kam in diesem starken Feld auf einen ausgezeichneten sechsten Platz und erzielte 5742 Punkte. Bei den Frauen gewann Anna-Lena Gamp vom TV Lenzkirch mit 5090 Punkten überlegen. Sie startete in den Siebenkampf gleich mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 14,95 Sekunden, kam auf 1,60 Meter im Hochsprung und auf starke 12,19 Meter im Kugelstoßen. Am zweiten Tag sprang sie mit 5,38 Metern auch am weitesten im Feld der Frauen und qualifizierte sich deutlich mit einem ausgezeichneten 800 Meterlauf in 2:20,74 Minuten für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften Ende August in Wesel.