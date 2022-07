Lkw-Auflieger streift ein Auto

Bei der Kollision eines Lkw-Aufliegers mit einem Auto am Mittwoch gegen 9.15 Uhr am Broner Platz in Weingarten ist größerer Sachschaden entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Im Kurvenbereich war der Auflieger an der linken Fahrzeugseite des VW entlanggeschrammt, woraufhin die Karosserie des Pkw teilweise aufgerissen wurde. Während die 61-jährige Autofahrerin mit einem Schrecken davonkam und unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen den ersten Schätzungen zufolge rund 10 000 Euro Sachschaden. Der Auflieger des 40-jährigen Unfallverursachers wurde indes leicht in Mitleidenschaft gezogen.