Jetzt live: Podiumsdiskussion der OB-Kandidaten in Weingarten

Am 3. April wählt Weingarten einen neuen Oberbürgermeister. Wir fühlen zuvor den Kandidaten auf den Zahn. Bei der Podiumsdiskussion im Kultur- und Kongresszentrum geht es um die Ziele für die Stadt, um inhaltliche Schwerpunkte, aber auch um Persönliches der Bewerber.

Stellen Sie ihre Fragen an die Kandidaten

Clemens Moll, Markus Kuhnert und Christian Binder stellen sich den Fragen und der Diskussion mit Schwäbische Zeitung-Redakteur Markus Reppner und Redakteurin Stefanie Rebhan. Mit dem Live-Stream von Schwäbische.de sind Sie auch von zu Hause mit dabei. Um 19 Uhr geht es los.

Elser kann nicht teilnehmen

Gerrit Elser kann an der Veranstaltung nicht teilnehmen, da er an Corona erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet. Ihn per Video zur Diskussion zuzuschalten war in der Kürze der Zeit leider nicht mehr umsetzbar.