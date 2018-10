Lisa Müller toppt ihren eigenen Weltrekord

Die Sportschützin Lisa Müller hat ihren eigenen Weltrekord – aufgestellt vor drei Wochen in Changwong – nochmals um 18 Ringe gesteigert. In der Disziplin Großkaliber 300 Meter dreimal 40 Schuss in der Dreistellung hält die Schützin aus Weingarten nun auch mit großem Abstand den Europarekord. Das heißt: Welt- und Europarekord in der Disziplin Großkaliber sind nun in Müllers Hand.

Beim Europacupfinale über 300 Meter in Zagreb holten die deutschen Schützinnen zweimal Gold und zweimal Bronze. Im Dreistellungskampf legte Lisa Müller von Anfang an eine Spitzenleistung hin. Mit 393 Ringen im Kniend-, 395 Ringen im Liegend- und 391 Ringen im Stehendanschlag stellte die Deutsche einen Europarekord auf. „Ich kam kniend gut rein, konnte meine erarbeitete Technik aus diesem Jahr voll zum Ausdruck bringen“, meinte Müller nach dem Wettkampf. Liegend gab es allerdings einen kurzen Schock, denn eine Sechs leuchtete am Bildschirm der Schützin des SV Berg auf. Doch nach einem Protest, dem stattgegeben wurde, lieferte sie im 41. Schuss eine Zehn ab und legte somit einen weiteren Grundstein für ihren Erfolg.

„Stehend hat mir unheimlich viel Spaß gemacht“, sagte Müller. „Mit meinem Gesamtergebnis von 1179 Ringen bin ich sehr zufrieden. Es zeigt mir, dass ich auf einem guten Weg in die Zukunft bin.“ Ihre Teamkollegin Eva Rösken zeigte mit 1172 Ringen ebenfalls eine starke Leistung und belohnte sich mit der Bronzemedaille, ringgleich hinter der Schweizerin Silvia Guignard. Jolyn Beer, die dritte Deutsche beim Wettkampf in Kroatien, kam mit 1169 Ringen auf Rang vier, Veronique Münster wurde Neunte.

Platz vier im Team

Während Rösken im Dreistellungskampf durch eine 94er-Liegend-Serie die Chancen auf den Sieg vergab, konterte sie im 60-Schuss-Liegendkampf. Starke 596 Ringe verhalfen Rösken zur Goldmedaille: „Ich bin voll und ganz zufrieden mit meiner Leistung.“ Jolyn Beer erreichte abermals den vierten Platz, dieses Mal vor Lisa Müller, die den Wettkampf auf Platz fünf beendete. Nur einen Rang dahinter landete Veronique Münster.

Diese schoss sich im Europacup-Super-Team-Finale noch im gemischten Team, gemeinsam mit Daniel Romancyk, auf dem Bronzerang. Platz vier ging an Lisa Müller und Robert Markoja. Eva Rösken und Jolyn Beer landeten mit ihren Partnern auf den Plätzen neun und zehn.