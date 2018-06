Lisa Müller schießt sich zur Bronzemedaille

Europameisterin Lisa Müller ist beim Europacup-Finale in Zagreb erfolgreich gewesen. Müller wurde Dritte im Liegendkampf über 300 Meter. Angeführt von der amtierenden Europameisterin Lisa Müller aus Weingarten, starteten die deutschen 300-Meter-Gewehrschützen zum Saisonabschluss beim Europacup-Finale im kroatischen Zagreb.

Die 24-jährige Sportsoldatin, die bei der letztjährigen Europameisterschaft in Maribor (Slowenien) im Dreistellungskampf und im Liegendschießen mit dem Sportgewehr Doppeleuropameisterin wurde, griff auch in diesem Jahr in Kroatien nach Edelmetall und holte sich im Liegendkampf die Bronzemedaille. Ein Materialfehler bei der Visierung verhinderte einen weiteren Erfolg, sodass sich die Erfolgsathletin in ihrer Paradedisziplin 3x20 nicht für das Finale qualifizieren konnte. In der Disziplin Kleinkaliber 3x20 startet Lisa Müller im November noch bei den Militär-Weltmeisterschaften in Saudi Arabien/Katar.