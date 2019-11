Lisa Bendel gewinnt Fotowettbewerb

Europaminister Guido Wolf hat die Studentin der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU), Lisa Bendel, in Brüssel empfangen. Die beiden trafen sich laut einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Europa zu einem Gespräch in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union. Lisa Bendel hatte als Hauptpreis des Fotowettbewerbs „Europäer/in gesucht“ der Hochschule Ravensburg-Weingarten einen einwöchigen Aufenthalt in Brüssel gewonnen, der vom baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Europa und der zugehörigen Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union organisiert wurde.

Gespräche mit EU-Abgeordneten

Auf dem Programm standen neben dem Gespräch mit Europamister Wolf, der aus Weingarten kommt, unter anderem Gespräche mit EU-Abgeordneten, mit Vertretern einer EU-Jugendnetzwerkes sowie der EU-Kommission und Interessenvertretern sowie ein Besuch der Plenarsitzung des Ausschusses der Regionen. „Lisa Bendels Foto zeigt eindrucksvoll, was die Europäische Union ausmacht. Sie ist eine vielseitige Gemeinschaft, in der wir zusammen stärker sind als es jeder einzelne Nationalstaat für sich alleine wäre. Bei vielen aktuellen Probleme und globalen Herausforderungen hat Europa nur Einfluss und Durchsetzungskraft, wenn es zusammensteht“, wird Europaminister Guido Wolf in dem Schreiben zitiert.

Erasmus-Auslandssemester in Dänemark

Lisa Bendel, Jahrgang 1991, studiert an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Soziale Arbeit. Sie wird im kommenden Jahr im Sommersemester 2020 ein Erasmus-Auslandssemester in Dänemark absolvieren. Im akademischen Jahr 2017/18 war sie als studentische Hilfskraft im International Office der Hochschule tätig. Sie hat ihr Siegerfoto mit dem Titel „Diverse“ mit folgendem Begleittext eingereicht: „Europa wird von vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, aus unterschiedlichen Herkunftsländern und einer Vielfalt von Kultur gemeinsam in ihren Händen gehalten.“ Auf dem Foto ist die Landkarte Europas zu sehen. Diese wird von den Händen internationaler Freunde der Fotografin, mit denen sie in einem Wohnheim zusammenlebte, festgehalten.