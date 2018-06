Linus Ballarin hat bereits 100-mal Blut gespendet

Bei einer kleinen Feierstunde im Amtshaus hat Bürgermeister Alexander Geiger langjährige Blutspender für ihr vorbildliches Engagement geehrt. „Mit dem Spenden von Geld kann man Menschen helfen, mit dem Spenden von Blut Menschen retten“, sagte Bürgermeister Alexander Geiger bei der Ehrung von verdienten Blutspendern am 13. Juni im großen Sitzungssaal des Amtshauses laut Mitteilung der Stadt. „Ich bin stolz, dass es Menschen in Weingarten gibt, die so regelmäßig zum Blutspenden gehen. Sie sind Vorbilder in unserer Stadtgesellschaft.“

Trotz des medizinischen Fortschritts gebe es bis heute keine Alternative zum menschlichen Blut, sagte Geiger weiter in seinem Grußwort. „Bei Blutverlust hilft nur das Blut eines anderen Menschen.“ Jede Blutspenderin, jeder Blutspender sei deshalb ein Lebensretter. „Wir brauchen mehr Menschen wie Sie, die an andere denken und die Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen.“ Als Zeichen der Anerkennung überreichte Geiger den knapp 20 anwesenden Spendern laut Mitteilung eine Urkunde und eine Ehrennadel. Besonders wurde in diesem Jahr das Engagement von Linus Ballarin hervorgehoben, der bereits 100-mal Blut gespendet hat, von Alfred Simma und Gudrun Scheu (jeweils 75-mal) sowie Thomas Rometsch und Hildegard Kiechle (50-mal).

Bürgermeister Geiger dankte im Anschluss den Mitarbeitern sowie den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des DRK-Ortsverbands Weingarten, für die Durchführung der mehrmals im Jahr stattfindenden Blutspendetermine. Sie kümmerten sich hervorragend um die Spenderinnen und Spender und garantierten den sorgsamen Umgang mit dem kostbaren Blut.

Aktuelle Blutspendetermine werden regelmäßig in „Weingarten im Blick" und unter www.drk-blutspende.de bekannt gegeben. Der nächste Termin in Weingarten ist am Mittwoch, 27. Juni, von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle 3/beim Hallenbad, Brechenmacher Straße 21.