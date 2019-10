Linse zeigt „Verteidiger des Glaubens“

Das Kulturzentrum Linse zeigt am Sonntag 3. November, um 19 Uhr „Verteidiger des Glaubens“, eine Dokumentation von Christoph Röhl, die die Geschichte von Joseph Ratzinger, dem deutschen Papst Benedikt XVI, erzählt. Der Film nimmt laut Ankündigung auch Themen ins Visier, die ihn in die Knie zwangen: Skandale, sexuellen Missbrauch, Intrigen und Korruption in seiner direkten Umgebung im Vatikan. Für eine Diskussion sind im Anschluss Verena Wodtke-Werner, Akademiedirektorin, Regisseur Christoph Röhl, Salvatorianer-Pater Friedrich Emde und Gemeindereferentin Martina Andric Röhner anwesend. Der Eintritt kostete acht Euro. Weitere Vorführungen in der Linse gibt es am 1. und 2. November jeweils um 19 Uhr sowie vom 4. bis 6. November jeweils um 20.15 Uhr. Kartenvorverkauf: www.kulturzentrum-linse.de. Foto: Real Fiction