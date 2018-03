Linse zeigt die Aufzeichnung der Oper des Puccini-Thrillers Tosca

In der Linse wird am Sonntag, 11. März, um 15.30 Uhr die Oper von Giacomo Puccinis klassischem Thriller Tosca als Aufzeichnung aus der Royal Opera House in London gezeigt. Als eine der großartigsten Opern aller Zeiten kombiniere Tosca Drama, Leidenschaft und prachtvolle Musik, teilt das Kulturzentrum mit.

Die unverkennbare Musik aus Tosca wurde in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen eingesetzt. Besonders bemerkenswert sei die Verwendung in einer Actionszene des James Bond-Films „Ein Quantum Trost“ gewesen. Angesiedelt in Rom, erzählt die Geschichte vom Maler Mario Cavaradossi, der von dem sadistischen Polizeichef Scarpia gefangen genommen und zum Tode verurteilt wird. Mario könnte freigelassen und sein Leben gerettet werden – vorausgesetzt, seine Geliebte Tosca gibt sich Scarpia hin. Die Produktion wird dirigiert von Dan Ettinger, die kanadische Sopranistin Adrianne Pieczonka spielt die Hauptrolle als Tosca. Der maltesische Tenor Joseph Calleja singt die Rolle des Cavaradossi, an der Seite des kanadischen Bassbaritons Gerald Finley in der Rolle des Scarpia.

Die Aufführung dauert drei Stunden und enthält zwei Pausen, in denen es exklusive Aufnahmen hinter den Kulissen sowie Interviews mit der Besetzung und dem kreativen Team zu sehen geben wird. Tosca wird auf Italienisch gesungen und mit deutschen Untertiteln gezeigt. Weitere Informationen gibt es unter www.rohkinotickets.de.

Der Eintritt kostet 18 Euro, Schüler und Studenten zahlen 12 Euro. Es gibt sie im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten in der Linse.