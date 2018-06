Linse bietet Filmquiz zum neuen Wes-Anderson-Film

Im Anschluss an den Berlinale-Eröffnungsfilm „Grand Budapest Hotel“, der am Ostermontag, 21. April, um 19 Uhr in der Linse gezeigt wird, findet auf der Empore im Foyer ein Film-Quiz mit Gerhard Maucher statt. Grand Budapest Hotel ist eine britisch-deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2014 in einem fiktiven osteuropäischen Staat, zeitlich angesiedelt zwischen den Weltkriegen. Regie führte der Amerikaner Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom). Der Film ist mit zahlreichen britischen und amerikanischen Stars besetzt und läuft täglich in der Linse (bis 20. April um 21.15 Uhr, dann drei Tage lang um 19 Uhr).