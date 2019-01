Linse bekommt mehr Zuschüsse – unter Vorbehalt

Der Weingartener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend die Zuschüsse für das Kulturzentrum Linse von aktuell 21 500 auf 35 000 Euro pro Jahr erhöht – unter Vorbehalt. Denn auf Antrag von CDU-Fraktionsvorsitzendem Markus Brunnbauer bekommt die Linse die zusätzlichen 13 500 Euro erst, wenn sie einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 vorgelegt hat. Das ist, nach Aussage der Linse-Verantwortlichen, aber erst im September dieses Jahres möglich. Zumindest wenn man belastbare Zahlen nennen will. Eindrücklich warben Geschäftsführer Klaus Scharfenberg und Vorstand Joachim Kunstmann am Montag für den eigentlichen Beschlussvorschlag und baten damit direkt um die komplette Summe. Doch alles Bitten, und in genau diese unwürdige Rolle der Bittsteller müssen die Linse-Verantwortlichen seit Jahren schlüpfen, half nichts. Die Stadträte stimmten letztlich, bei einer Enthaltung, mit zwölf zu zehn Stimmen für den Antrag Brunnbauers.

Dem vorausgegangen war eine emotional aufgeladene Debatte, wie es sie im Gemeinderat eigentlich nur Jahr für Jahr bei den Zuschüssen für das Kulturzentrum gibt. Denn schon in den vergangenen Jahren waren angedachte Erhöhungen in der Sitzung, meist unter Federführung der CDU, abgeschmettert worden. Teilweise konnte die Linse gar froh sein, dass ihr die Zuschüsse nicht noch gekürzt wurden. Das stand dieses Mal immerhin nicht zur Debatte. Doch dürfte sich die Entscheidung des Gemeinderates abermals wie eine Niederlage anfühlen. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, die Zuschüsse der Linse direkt auf 35 000 Euro zu erhöhen.

Daran geknüpft waren allerdings einige Bedingungen, die auch im abgewandelten Vorschlag beibehalten wurden. So ist der Zuschuss an die Finanzierung des Kulturbetriebs gekoppelt. Eine Verwendung für den Gastrobetrieb ist ausgeschlossen. Auch muss „die ordnungsgemäße Verwendung“ durch einen jährlichen Bericht im Gemeinderat mitsamt Vorlage der Jahresrechnung und zwei getrennten Spartenrechnungen (Kulturbetrieb und Gastronomiebetrieb) nachgewiesen werden. Des Weiteren wird der Zuschuss nur für die Jahre 2019 und 2020 gewährt. Will das Kulturzentrum Linse weitere Gelder, muss es sich diese erst wieder verdienen. „Vor einer weiteren Bezuschussung sind der Zuschussbedarf und die erfolgreiche Umsetzung des Entwicklungs- und Finanzierungskonzepts durch das Kulturzentrum Linse nachzuweisen“, heißt es in dem Beschlussvorschlag.

Schwierige Kalkulation

Doch gingen diese Kontrollmaßnahmen Brunnbauer nicht weit genug. Er forderte einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2019. Daraufhin erklärte Klaus Scharfenberg, der mit Geschäftsführer-Kollege Uli Hartmann und Vorstand Joachim Kunstmann das unwürdige Treiben von den Besucherplätzen verfolgte, dass es aktuell einfach nicht möglich sei, einen verlässlichen Wirtschaftsplan vorzulegen, da die Saison von September bis April gehe und nur schwer zu kalkulieren sei. Zudem sei noch unklar, welche weiteren Zuschüsse die Linse bekommt. Und auch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge, welche angedacht ist, sei noch nicht beschlossen. Daher könne man einen validen Wirtschaftsplan erst im September vorlegen. „Und wir werden diesen Plan auch vorlegen“, versprach Scharfenberg.

Das wollte Brunnbauer nicht gelten lassen. „Über was stimmen wir ab, wenn es keinen Plan gibt“, fragte er, während andere Stadträte wie Horst Wiest von den Freien Wählern Weingarten oder Alfred Schick (CDU) sich sorgten, die Linse könnte die Zuschüsse für die Gastronomie verwenden. Derweil versuchte Claudius Richter (Grüne und Unabhängige) zu beschwichtigen. „Mich wundert diese Heftigkeit. Wir müssen alle mal herunterkommen“, sagte er. Und auch Bürgermeister Alexander Geiger, der die Sitzung in Vertretung für Oberbürgermeister Markus Ewald leitete, verstand die Aufregung nicht. „Wir waren uns doch einig, dass wir ihnen die Möglichkeit geben wollen“, sagte er. „Mein Misstrauen wäre nicht zu groß.“

Ganz anders sah das Brunnbauer, auch wenn er beteuerte: „Sie haben unser Vertrauen. Aber was uns wichtig ist, muss auch kommen.“ Derweil hinterfragte Holger Heyer, ebenfalls von den Grünen und Unabhängigen: „Über welche Beträge reden wir hier eigentlich? In anderen Bereichen stecken wir Millionen weg.“ Weder davon, noch von einem erneut leidenschaftlichen Plädoyer von Joachim Kunstmann – „Wir brauchen dieses Geld sehr dringend. Wir brauchen dieses Geld jetzt.“ – ließ sich Brunnbauer beeindrucken. Er stellte seinen Antrag, der letztlich denkbar knapp angenommen wurde.