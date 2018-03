Linse-Band spielt am Samstag

In der Reihe der Linse-Foyerkonzerte gibt es am Samstag, 17. Februar, ein Spezial. Wie die Veranstalter mitteilen, heizt die Linse-Band ab 23 Uhr ein – ein wohl einmaliges Ereignis im Jahr 2018.

„We’re putting the band back together... we’re on a mission from God“, hieß es einst in dem Musikfilm „Blues Brothers“, in dem jede Menge Hits gespielt werden. „Aber was Hollywood kann, können wir auch: Wir bringen die Band wieder zusammen“, versprechen die Veranstalter. Wer Anfang 2017 den Auftritt des „Eigengewächses“ verpasst habe, könne diese Scharte nun bereinigen. Alle seien wieder an Bord: die Geschwister Tabea und Sophie Sawatzky an den Mikrofonen, Flo Richter bedient die Gitarren, Oliver Mascha die Bässe und Andreas Klöckner, wie immer der Mann für sämtliche Tasten im Haus. Der Eintritt ist frei, über Spenden für den „Kulturbeutel“ freuen sich die Veranstalter.