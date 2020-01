Linienbus landet im Straßengraben.

Ein Linienbus ist am Montagmorgen in der Wolfegger Straße in einer Linkskurve wegen Glätte von der Fahrbahn gerutscht. Endstation war der Straßengraben, schreibt die Polizei in ihrem aktuellen Bericht. Fahrgäste wurden zur Unfallzeit keine transportiert. Der 67-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Um den Bus zu bergen, war ein Abschleppdienst im Einsatz.