Lieferwagen streift eine Fußgängerin

Leichte Verletzungen hat eine 73-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich nach Angaben der Polizei am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr in der Straße „Bei der Stadtmauer“ in Weingarten ereignete. Der 32-jährige Fahrer eines Lieferwagens war rückwärts vom Hintereingang eines Geschäfts wegefahren, um mit seinem Fahrzeug zu wenden. Zur gleichen Zeit näherte sich die Frau, die sich auf einen Autofahrer konzentrierte, der auf einen Parkplatz einfuhr. Die 55-Jährige bemerkte deshalb nicht den Lieferwagen, dessen Fahrer sie mit der hinteren linken Fahrzeugseite leicht touchierte. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt hierbei mehrere Prellungen. Da weitere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Frau vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.