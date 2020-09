Lieblingsmusik beim Einkaufsbummel hören

Die Weingartener Geschäfte stellen ihre Verkaufsschlager vor und die Kunden hören beim Einkaufen in der Innenstadt die Hitparade Weingarten. Am Samstag, 19. September, werden die Top 100 in der Innenstadt gespielt, die zuvor von den Bürgern von Weingarten gewählt wurden. So entsteht ein buntes Musikprogramm, das in dieser Auswahl einmalig bleibt, kündigt das Stadtmarketing an.

Damit die Kunden ausgiebig Zeit hätten, ihren Lieblingssongs zu lauschen, öffnen die Geschäfte von 9 bis 16 Uhr. Um möglichst viel Musik zu hören, haben die Cafés und Restaurants ihre Terrassen geöffnet und einzelne Imbisswagen bieten etwas für den kleinen Hunger zwischendurch. Zudem gebe es ein Gewinnspiel, bei dem in den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte goldene Schallplatten entdeckt werden müssen. Wer fünf verschiedene Geschäfte nennen kann, in denen eben solche Schallplatten versteckt sind, hat die Chance, einen von 20 Einkaufsgutscheinen zu gewinnen.

Die Gewinncoupons sind im Büro des Stadtmarketings und in den Geschäften der Innenstadt erhältlich. Abgegeben werden können die Karten am Samstag bis 16 Uhr beim Stadtmarketing, dies ist an diesem Samstag ebenfalls von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag ist das Parken in Weingarten kostenlos.