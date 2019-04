Licia Chery spielt in Weingarten

Licia Chery kommt am Freitag, 26. April, nach Weingarten und spielt um 20 Uhr in der Kulturbar Impuls.

Mit sechs Jahren nahm sie Klavierunterricht. Ihre Vorbilder waren Otis Redding, Billie Holiday, Ray Charles und Etta James. Schon als Jugendliche hat sie Songs geschrieben, komponiert und vor Publikum präsentiert. Und ganz offensichtlich ist es ihr gelungen, mit ihrer Musik zu überzeugen, denn 2009 wurde sie vom Publikum ins Line Up des in der Schweiz stattfindenden Caribana-Festivals gewählt. Laut Pressemitteilung der Kulturbar Impuls ist Chery musikalisch vielseitig, was man ihren Alben anhört. Auf „Blue Your Mind“ sind poppige Mainstreamelemente unverkennbar, ihr Album „Inspiration“ kommt eher rockig daher. Aber egal welche Elemente sie in ihre Musik einbezieht, der Kern bleibt Soul. Die Botschaften ihrer Songs sind laut Ankündigung mal schwerere, mal leichtere Kost. Das Ziel sei ihnen allen gemein: Sie wollen Freude versprühen.