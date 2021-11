Letzter Tag des Trans4Jazz-Festivals am Sonntag

Am Schlusstag des Trans4Jazz-Festivals am Sonntag 14. November, spielt um 11 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger zusammen mit dem dänischen Kontrabassisten Jesper Bodilsen.

Beide Musiker versprechen kammermusikalischen Jazz auf höchstem Niveau. Jesper Bodilsen ist für Anders Jormin eingesprungen, der kurzfristig aus familiären Gründen absagen musste.

Das Nachmittags-Konzert vom Herbert Pixner Projekt ist seit Wochen ausverkauft.