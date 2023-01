Lesefreude pur – Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bücher sind langweilig? Da sind unsere Lesescouts anderer Meinung! Am 5. Dezember besuchten 14 lesebegeisterte Jugendliche einen Workshop am Gymnasium Weingarten, bei dem sie zu Lesescouts ausgebildet wurden. Die Lehrerinnen Bärbel Frank und Annette Rothgangel waren für die Organisation verantwortlich. Angeleitet wurden die Acht-und Zehntklässler*innen von Claudia Dohlich von der Stiftung Lesen, die eigens dafür aus Mainz angereist war. Die Stiftung Lesen fördert diese Initiative seit 2002 in vier Bundesländern und hat bereits an die 8000 Lesescouts ausgebildet. Der Gedanke dahinter ist, dass Jugendliche selber am besten wissen, was ihre Gleichaltrigen interessiert. Im Workshop sollten die Schüler*innen deshalb Ideen an die Hand bekommen, wie sie Aktionen rund ums Lesen an der Schule durchführen können. So erlebte die hochmotivierte Gruppe einen bunt gefüllten Nachmittag, an dem sie nicht nur neue Bücher, sondern auch viele unkonventionelle Aktionsideen kennenlernte. Sei es das lebendige Bücherregal, eine ganz andere Buchrallye, ein Blind Date mit einem Buch oder ein Buchnachmittag der besonderen Art für die neuen Fünfer – die Schülerschaft am Gymnasium Weingarten kann sich auf einige Überraschungen freuen und sich von der Begeisterung ihrer Lesescouts anstecken lassen!

So entsteht hier ein neuer Baustein, in dem die Schüler*innen getreu dem Leitbild der Schule füreinander Verantwortung übernehmen können und sich für das Miteinander am Gymnasium Weingarten einsetzen.