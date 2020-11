Lerngärten sollen ökologische Lehre stärken

Mit insgesamt rund 100 000 Euro unterstützt das Land die Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten, neben den PHs in Freiburg, Hiedelberg und Ludwigsburg, dabei, ihre Hochschulgärten weiterzuentwickeln. Über die Arbeit mit und in den Hochschulgärten sollen zukünftige Lehrer in den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit geschult werden - um dieses Wissen dann an ihre Schüler weitergeben zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

„Klimawandel wird uns in Zukunft immer stärker beschäftigen“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). „Es ist ein wichtiges Thema in der Gesellschaft und damit natürlich ebenso wichtig in der Schule. Hochschulgärten sind ideale Orte, um die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stärken. In und mit ihnen kann Klimaschutz für Lehrende und Lernende sehr direkt erfahrbar werden.“

Weiterentwicklung von Hochschulgärten

Ziel des Förderprogramms sei die wissenschaftsbasierte Weiterentwicklung von Hochschulgärten und ökologischen Lerngärten an Pädagogischen Hochschulen. Es ist Grundlage für die Entwicklung und Bereitstellung forschungsbasierter Lehr- und Lernmaterialien für die hochschulische Lehrerausbildung.

Hochschulgärten und ökologische Lerngärten an den PHs seien besondere Lernorte, die von Hochschullehrern und Studenten gemeinsam angelegt, gepflegt und weiterentwickelt werden. Die Studenten sollen hier vor allem über eigene Erfahrungen und unmittelbares Erleben das Zusammenspiel von Natur und Umwelt kennen lernen. Mit dem Förderprogramm werden Konzepte gefördert, die Lerngärten auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickeln und eine Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien für den Einsatz an Hochschulen vorsehen.

Digitale Gartenarbeit

Das unterstützte Projekt in Weingarten heißt „Forschendes Lernen im Hochschulgarten“. Im Ökologischen Lehr-Lern-Garten werden analoge und digitale Lehr-Lernangebote entwickelt. Die digitalen Angebote erweitern die Schulgartenarbeit und werden im Rahmen von Abschlussarbeiten evaluiert. Beispiele dafür sind eine App, die Lernende dabei unterstützt, Planungsskizzen von Nutzpflanzenbeeten gemäß nachhaltiger Prinzipien zu erstellen, oder die Erhebung von Klimadaten und deren interaktive Dokumentation auf einer Webseite zur Veranschaulichung von Klimaveränderungen.

Erprobt werden sollen auch die digital gestützte Messung und Aufbereitung des Wasserverbrauchs in Abhängigkeit unterschiedlicher Gießverfahren sowie die Entwicklung von Simulationen zum Wasserverbrauch.