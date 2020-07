Leinöl-Lappen entzünden Holzstapel

Mit Leinöl getränkte Lappen haben am Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Hirschstraße in Weingarten einen Holzstapel entzündet. Die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken, teilt die Polizei mit.

Ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses hatte am Mittwochabend einen Boden seiner Wohnung mit Leinöl behandelt. Die dazu benutzten Lappen legte er auf seiner Terrasse zum Trocknen aus. Das selbstentzündliche Öl setzte die Stofftücher in Brand. Das Feuer griff auf einen Stapel Holz über. Durch die Hitzeentwicklung ging ein Fenster zu Bruch. Die Feuerwehr Weingarten konnte die Flammen löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.