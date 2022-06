Leichtathletiktalente qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft

Für die süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt haben sich von der LG Welfen Vanessa Zimmerling (W15/TV Weingarten), Katja Hiller (W15/TSB Ravensburg) und Praise Amadi (M15/TV Weingarten) qualifiziert. Sie starteten in verschiedenen Disziplinen gegen gleichaltrige Athletinnen und Athleten aus Bayern, Baden, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und schlugen sich laut ihrer Trainerin Waltraud Rosenfelder „ganz ausgezeichnet“.

Vanessa Zimmerling bestätigte ihren Qualifikationslauf von Weingarten mit 12,91 Sekunden und erreichte in Frankfurt damit den B-Endlauf der besten 16 Starterinnen. In diesem lief sie laut Rosenfelder zwar nochmals flüssig im Dreierrhythmus durch, hatte aber offensichtlich Probleme mit der großen Hitze und musste zudem der Aufregung ein bisschen Tribut zollen. Letztlich landete die LG-Welfen-Läuferin auf Platz 15.

Katja Hiller, gemeldet mit 11,07 Metern, steigerte bei den süddeutschen Meisterschaften im Kugelstoßen ihre persönliche Bestleistung im dritten Versuch auf 11,60 Meter, erreichte damit einen Finalplatz und steigerte sich im letzten Versuch auf 11,74 Meter. Das reichte für Platz sechs. Danach startete Hiller über die 100-Meter-Sprintstrecke, in der sie schon im Frühjahr in Ulm die starke Zeit von 12,63 Sekunden lief – das war ein LG-Welfen-Rekord. Mit 12,68 Sekunden gewann sie in Frankfurt ihren Vorlauf und bestätigte damit diese starke Vorleistung. Im Endlauf der besten acht Sportlerinnen und natürlich sehr starker Konkurrenz – die Siegerin lief 12,24 Sekunden – kam Hiller in 12,70 Sekunden auf Platz sechs.

Auch Praise Amadi gewann seinen Vorlauf über 100 Meter in 11,76 Sekunden und erreichte damit den A-Endlauf. Er steigerte sich in diesem Endlauf um rund drei Zehntelsekunden im Vergleich zu seiner bisherigen Bestzeit. Durch viele Startübungen wurde im Training versucht, die erste Beschleunigungsphase zu verbessern, was „ganz offensichtlich schon Früchte gezeigt hat“, wie Rosenfelder zufrieden sagt. Denn auch im Endlauf steigerte sich Amadi und lief in 11,73 Sekunden auf den fünften Platz.

Sowohl Katja Hiller als auch Praise Amadi haben mit ihren Leistungen die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften der 15-jährigen Schüle geknackt. Diese finden allerdings in Bremen statt. Ob sie diese Reise antreten werden, ist laut Rosenfelder noch ungewiss.