Leichtathleten starten nach langer Pause wieder

Die LG Welfen hat nach den Lockerungen der Landesregierung einen Mehrkampf für den Kreis Ravensburg angemeldet, der vor allem den jugendlichen Athleten die Möglichkeit geben sollte, sich für höhere Meisterschaften zu qualifizieren. Zwar mit einem verkleinerten Starterfeld und unter Auflagen, aber immerhin wieder ein Wettkampf. Etwa 40 Athleten waren von der U12 bis zu den Aktiven am Start.

Die U18-Juniorinnen der LG Welfen (alle TV Weingarten) hatten laut Mitteilung einen ganz starken Auftritt: Silja Dent sicherte sich mit fünf Bestleistungen in ihrem Siebenkampf die Qualifikation für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften im August. Dent lief die 100 Meter Hürden in starken 15,11 Sekunden, ihre Vereinskameradin Maxi Mendel (14,96 Sekunden) schrammte knapp an der DM-Qualifikation (14,70) vorbei. Danach sprang Dent 1,60 Meter hoch und kam auf 9,58 Meter im Kugelstoßen. Hier glänzte Suvi Odenbach von der LG Welfen mit 11,69 Metern. Über 100 Meter sprintete Dent erstmals unter 13 Sekunden (12,82).

Im letzten ihrer drei Weitsprünge traf sie das Brett am zweiten Wettkampftag ganz genau und sprang 5,36 Meter weit. Lediglich im Speerwurf hatte sie sich mehr erhofft (25,79 Meter). Dennoch hoffte die LG-Welfen-Starterin, die Qualifikationsnorm von 4500 Punkten mit einem guten 800-Meter-Lauf noch zu schaffen. Sie versuchte, nah an der besten Läuferin Carmen Kamps (2:33,33 Minuten) dranzubleiben und lief auch persönliche Bestzeit (2:35,60). Ob Dent aber mit den 4547 Punkten tatsächlich bei der deutschen Meisterschaft starten darf, ist davon abhängig, ob sie unter den besten 32 Athletinnen Deutschlands rangiert. Zusammen mit Mendel (4058 Punkte) und Kamps (3875) erzielte sie in der Mannschaftswertung 12 480 Punkte und im Vier- sowie im Siebenkampf LG-Welfen-Rekorde.

Der 15-jährige Emil Bruderrek (TVW) rechnete sich im Neunkampf Chancen auf die deutsche Qualifikationsleistung von 4900 Punkten aus. Er lief 12,67 Sekunden über 100 Meter, sprang 5,50 Meter weit und stieß die Kugel auf 11,74 Meter. Beim Hochsprung allerdings hatte er sich mehr als die 1,52 Meter erhofft. Die 80 Meter Hürden überquerte Bruderrek in 12,67 Sekunden, auch die 3,10 Meter im Stabhochsprung waren seine momentane Leistungsgrenze. Beim Diskus- und Speerwerfen machten sich die zwei Monate Trainings- und Wettkampfpause bemerkbar. Dennoch ist Bruderrek mit seinen 4622 Punkten momentan Dritter in der württembergischen Bestenliste.

Mit Matti Hauck, Kaan Müller und Niklas Artz (alle TVW) stellte die LG Welfen eine starke Fünfkampf-Mannschaft. Hauck lief die 100 Meter in Bestzeit (12,00 Sekunden), kam im Weitsprung auf 6,23 Meter, stieß die Kugel auf die persönliche Bestweite von 10,51 Metern. 1,72 Meter im Hochsprung und 56,21 Sekunden über 400 Meter sicherten ihm den Kreismeistertitel der U18 mit 2915 Punkten. Den zweiten Tag des Zehnkampfs brachte nur Kaan Müller zu Ende bringen. Er lief die 110 Meter Hürden in 16,70 Sekunden und kam auf 4006 Punkte.

Yannik Knobloch (TVW/U20) hat sich über seine Vorjahresleistung im Zehnkampf bereits für die deutsche Meisterschaft qualifiziert und schonte in Weingarten noch seinen zuletzt verletzten Fuß. Dennoch zeigte er mit 11,44 Sekunden über 100 Meter, 6,59 Metern im Weitsprung und vor allem mit einer Steigerung im Speerwerfen (46,40 Meter) sein Talent im Mehrkampf.

Das LG-Welfen-Talent Praise Amadi (TVW/M13) zeigte sich über 75 Meter (9,92 Sekunden) sowie im Weitsprung (5,02 Meter) und Hochsprung (1,52 Meter) in starker Form und wurde mit 1792 Punkten Erster der 13-Jährigen. Mit diesen Leistungen rangiert er in Württemberg überall auf den Plätzen 1 bis 3.