Leichtathleten der LG Welfen überzeugen außer Konkurrenz

Sehr starke Leistungen haben die Athletinnen und Athleten der LG Welfen bei den schwäbischen Meisterschaften im bayerischen Friedberg gezeigt. Dort durften die Oberschwaben außer Konkurrenz starten. Sie testeten ihre Form und die Staffelläufe vor dem Mehrkampfmeeting im Weingartener Lindenhofstadion – dort gibt es am Wochenende keine Staffeln.

Die 4x100-Meter-Staffel der Männer gewann in Friedberg in der Besetzung Kaan Müller, Raphael Gropper, Matti Hauck und Yannik Knobloch (alle TV Weingarten) in 44,77 Sekunden. Die U20-Läuferinnen – Wea Moana Pooß, Silja Dent, Maxi Mendel und Pia Schmidt-Rüdt (alle TVW) – siegten nach gelungenen Wechseln in 49,03 Sekunden mit rund 30 Metern Vorsprung. Damit stellten sie den seit 20 Jahren bestehenden LG-Welfen-Rekord ein. Diese Zeit würde laut Trainerin Waltraud Rosenfelder zur Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften reichen – sollte diese 2022 wieder ausgetragen werden.

Die tollen Staffelzeiten kommen laut Rosenfelder „aber nicht von ungefähr“. Auch in den Einzelrennen gab es für die LG Welfen „tolle Zeiten“. Wea Moana Pooß (U20) steigerte sich über 100 Meter auf ihre Bestleistung von 12,75 Sekunden, Maxi Mendel (U20) gewann ihren Hürdensprint mit großem Vorsprung in 15,25 Sekunden, Pia Schmidt-Rüdt (U18) siegte in ihrem Hürdenlauf in 15,64 Sekunden genauso wie Miadel Pooß (U18) über 100 Meter (13,38 sek). Yannik Knobloch gewann die 110 Meter Hürden in 16,13 Sekunden.

Weitere Bestleistungen gelangen im Weitsprung durch Maxi Mendel (5,25 Meter), Wea Moana und Miadel Pooß (jeweils 5,14 m) sowie Matti Hauck (U20, 6,60 m). Der beste Weitspringer bei den Männern war wieder einmal Yannik Knobloch (7,08 m). Emil Bruderrek (U18/TVW) steigerte seine Bestleistung um 40 Zentimeter auf 6,04 Meter. Er kann sich laut Rosenfelder ebenso auf den Mehrkampf freuen wie Silja Dent und Pia Schmidt-Rüdt (U18).