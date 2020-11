Lehrerbildung im Zeichen der Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat den Lehr-, Lern- und Schulbetrieb in Deutschland gründlich auf den Kopf gestellt und den Erfordernissen einer Digitalisierung in diesen Bereichen ungeahnten Nachdruck verliehen. Konzepte zur Förderung von Kompetenzen bei Lehrkräften, digitale Medien gezielt und lernwirksam im Unterricht einzusetzen, sind unabdingbar geworden.

Mit dem Projekt „Tegodi“ (Teacher Education goes digital) hat sich die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) laut einer Pressemitteilung im April auf den Weg gemacht, ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen, wie die Lehrkräfte von morgen fit für die Zukunft gemacht werden können.

Das Projekt läuft bis 31. Dezember 2023 und wird mit 1,9 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Am vergangenen Freitag besuchte der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel aus dem BMBF die Hochschule, um sich über die Entwicklung und Umsetzung des Projekts vor Ort zu informieren.

Sie freue sich sehr über den Besuch aus Berlin, sagte PH-Rektorin Karin Schweizer in ihrer Begrüßung. Das Thema Digitalisierung in der Lehrerbildung bilde einen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt an der PH, berichtete Wolfgang Müller, PH-Prorektor für Forschung, Transfer und Internationalisierung und Projektleiter von „Tegodi“.

Aktuelle Einblicke in das Projekt gaben Stefanie Schnebel (Professorin für Erziehungswissenschaft) und Robert Grassinger (Professor für Pädagogische Psychologie). Das Projekt ziele darauf ab, die Lehramtsausbildung weiter zu verbessern, indem verpflichtende Lehranteile in Bezug auf den Erwerb mediendidaktischer, medienfachdidaktischer und grundlegender medienpädagogischer Kompetenzen mit dem Fokus auf eine digitale Unterrichtsgestaltung in das Studium integriert werden. Durch eine nachhaltige Schaffung der dafür notwendigen Strukturen an der PH leiste „Tegodi“ zudem einen elementaren Beitrag zur Digitalisierung der gesamten Hochschule. Einblick in die Abläufe von Tegodi erhielten die Gäste von den Akademischen Projektmitarbeitern Jennifer Widmann, Leonie Heiberger und Marcus Gaidetzka.

Staatssekretär Rachel zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten der PH, die alle „mit Elan bei laufendem Hochschulbetrieb“ stattfinden, und bedankte sich für die detaillierten Darstellungen und Projekteinsichten. Die Hochschule stelle vorbildlich Wissenschaft und Know-how zur Verfügung, um die Lehrkräfte von morgen fit für die Zukunft zu machen.