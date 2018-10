Lehramts-Studenten fordern eine bessere Ausbildung

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Pädagogischen Hochschule Weingarten organisiert eine Kundgebung am Mittwoch, 24. Oktober, von 17 bis 19 Uhr vor der Hochschule in Weingarten (Kreuzung Leibniz/Doggenriedstraße). Motto der Kundgebung ist „Bildungsrevolution jetzt!“. Anlass ist laut Ankündigung der Besuch von Wissenschafts-Ministerin Theresia Bauer in Weingarten. Lehramts-Studenten werden der Ministerin einen offenen Brief, der Kritik am Lehramts-Studium übt, übergeben, heißt es in der Mitteilung des Studierendenausschusses. Außerdem gibt es Live-Musik, verschiedene Redebeiträge und einen Poetry-Slam. Die Studenten fordern unter anderem eine bessere Ausbildung für Lehrer mehr bezahlbaren Wohnraum für Studenten. archivfoto: Marlene Gempp