Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Dieb am frühen Freitagmorgen, als er dabei war, Leergut vom Areal eines Einkaufsmarktes in der Franz-Beer-Straße zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt beobachtete ein Zeuge den 24 Jahre alte Mann, wie er über einen Zaun kletterte und sich so Zutritt zu dem Leergutlager verschaffte. Als der Täter den Beobachter entdeckte, versuchte er zu flüchten. Der beherzte Zeuge verfolgte den Mann und alarmierte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die den Täter stellte. Wegen des Einbruchs und des Diebstahls im Wert von 30 Euro muss dieser sich nun in einem Strafverfahren verantworten.